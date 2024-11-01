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Обделенный "Женис", или кто чаще всех бил пенальти в КПЛ-2024?

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Обделенный "Женис", или кто чаще всех бил пенальти в КПЛ-2024? ©ФК "Астана"

В последнее время в казахстанских внутренних турнирах возникает много вопросов и спорных ситуаций вокруг судей и назначенных ими пенальти. Так было и в финале Кубка Казахстана между "Актобе" и "Атырау" (2:1), так и в недавней перенесенном матче КПЛ между "Астаной" и "Атырау" (3:2). На фоне этого корреспондент Vesti.kz решил собрать статистику пенальти в сезоне-2024, чтобы узнать, кто получал право на 11-метровые чаще других, и как футболисты распоряжались возможностями отличиться.

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В последнее время в казахстанских внутренних турнирах возникает много вопросов и спорных ситуаций вокруг судей и назначенных ими пенальти. Так было и в финале Кубка Казахстана между "Актобе" и "Атырау" (2:1), так и в недавней перенесенном матче КПЛ между "Астаной" и "Атырау" (3:2). На фоне этого корреспондент Vesti.kz решил собрать статистику пенальти в сезоне-2024, чтобы узнать, кто получал право на 11-метровые чаще других, и как футболисты распоряжались возможностями отличиться.

Начнем с того, что на двух разных полюсах этого рейтинга находятся астанинские клубы - "Астана" пробила наибольшее количество пенальти в сезоне, а вот "Женис" ни разу не бил с точки, причем во всех турнирах.

 "Женис" исполнял пенальти лишь в серии 11-метровых в полуфинале Кубка лиги

Как команды били пенальти в КПЛ?

В чемпионате с пенальти наибольшее количество 11-метровых пробили футболисты "Астаны" - 11. В восьми случаях команда реализовывала шансы. Особо выделяется присоединившийся к команде летом Назми Грипши, забивший все три пенальти (3/3).

Также отличались Эльхан Астанов (2/3), Алекса Аманович (1/1), Бранимир Калайца (1/1) и Джеффри Чинеду (1/2). Лишь у Усмана Камара результативность печальная - 0/1.

Интересный факт: легенда и лучший бомбардир в истории клуба Марин Томасов не предпринял не единой попытки пробить пенальти в этом сезоне. Последние два года он практически полностью отошел от роли пенальтиста. Возможно, причиной этому стала катастрофическая реализация 11-метровых в сезоне-2022 (3/7).

На втором месте в чемпионате игроки "Атырау", пробившие семь пенальти, пять из которых стали голевыми. В их составе безошибочны Александр Нойок (2/2) и Адильбек Жумаханов (2/2), а также Николай Сигневич (1/1). По одному промаху допустили Игорь Стасевич (0/1) и Педру Эужениу (0/1).

Все пять пенальти из пяти реализовали футболисты "Актобе". Отличный показатель у Алибека Касыма (3/3), а еще по разу болельщиков своим хладнокровием радовали Максим Самородов (1/1) и Дорни Ромеро (1/1).

У "Кайсара" тоже пять исполненных пенальти, но реализация не идеальная - 3/5. Оба шанса использовал Айбар Жаксылыков (2/2), а вот у белорусов Дмитрия Бородина (1/2) и Валерия Громыко (0/1) случались ошибки.

Футболисты "Жетысу" заработали четыре пенальти, три из которых реализовали. Трижды 11-метровые исполнял Серикжан Мужиков (2/3), еще один - Антон Шрамченко (1/1).

А вот у "Елимая" было три шанса забить с пенальти в КПЛ. Если Жан-Али Пайруз не ошибался (1/1), то вот у Шины реализация составляет 50 процентов (1/2).

У "Тобола" похожая ситуация. Ислам Чесноков забил один из двух (1/2), а вот Ахмед Эль-Мессауди был точен, когда получил свой шанс (1/1).

Два пенальти в КПЛ было у "Кайрата" - Георгий Зария забил (1/1), а Жоао Пауло - нет (0/1). У "Турана" же вовсе нет забитых пенальти, хотя шансов было два - не смогли переиграть вратарей Никола Цуцкич (0/1) и Феди Бен Чоуг (0/1).

У "Ордабасы" ситуация такая же печальная - свои пенальти не забили ни Бауыржан Исламхан (0/1), ни Максим Федин (0/1). У "Кызыл-Жара" единственный пенальти за все 22 тура был у Евгения Березкина, но он его не реализовал (0/1).

У футболистов уже вылетевшего из КПЛ "Шахтера" тоже был всего один пенальти за сезон. Его реализовал Имеда Ашортия (1/1).

Статистика во всех турнирах и общий процент реализации

Если брать в учет не только КПЛ, но и кубковые турниры с еврокубками, то в лидерах по-прежнему будет "Астана": 12 пробитых пенальти и девять голов. Следом, с восемью шансами и шестью мячами, идут игроки "Атырау".

Топ-3 казахстанских команд по общему числу пробитых пенальти во всех турнирах-2024:

1. "Астана" - 12 пенальти
2. "Атырау" - 8 пенальти
3. "Кайсар" - 6 пенальти
3. "Актобе" - 6 пенальти.

Топ-3 казахстанских команд по реализованным пенальти во всех турнирах-2024:

1. "Астана" - 9 голов с пенальти
2. "Атырау" - 6 голов с пенальти
3. "Актобе" - 6 голов с пенальти.

Топ лучших и худших по проценту реализации пенальти в сезоне-2024 (минимум - 4 удара):

1. "Актобе" - 100 процентов (6/6)
2. "Тобол" - 80 процентов (4/5)
________
7. "Кайрат" - 60 процентов (3/5)
8. "Кайсар" - 50 процентов (3/6)
9. "Ордабасы" - 25 процентов (1/4).

Отметим, что до конца сезона осталось провести 17 матчей с участием казахстанских клубов: 12 игр в двух оставшихся турах КПЛ, финал Кубка лиги между "Астаной" и "Женисом", а также четыре встречи "Астаны" в общем этапе Лиги конференций.

Фото: ФК "Кайрат" (1), ФК "Астана" (2,6), ФК "Атырау" (3), ФК "Тобол" (4), ФК "Ордабасы" (5), ФК "Актобе" (7)©️

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Астана 22 13 4 5 34-18 43
2 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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