Главный тренер "Окжетпеса" Кайрат Нурдаулетов прокомментировал поражение "Астане" в 24-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) - 2:0, передают Vesti.kz.

— "То, что мы хотели сыграть вторым номером, у нас получилось — у нас были хорошие моменты. Да, досадная ошибка в первом тайме — не знаю, был там пенальти, не был. Я никогда не обсуждаю работу судей - потом посмотрим. Мне показалось, что касание было после удара. Ладно, это уже эксперты, которые любят это всё, они разберут этот момент", — приводит слова Нурдаулетова пресс-служба "Окжетпеса".

"В целом самоотдача и тактика на игру, которую мы хотели использовать, она мне понравилась. Ребята сделали всё, что могли. Да, "Астана" — хорошая команда, очень квалифицированные футболисты. Наверное, где-то это и сыграло роль. Но, опять же говорю, что надо пересмотреть те моменты, пенальти, которые были. Но в целом мне игра нашей команды сегодня понравилась", — добавил специалист.

Напомним, столичный клуб одержал победу благодаря двум голам с пенальти, которые реализовал албанский полузащитник Назми Грипши - подробности об игре здесь.

После этой победы команда из столицы поднялась на 53 очка, обогнав алматинский "Кайрат" (52) и выйдя на первое место в борьбе за чемпионство. "Окжетпес" с 32 очками сохранил за собой седьмую позицию.