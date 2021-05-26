Нужно подбирать варианты уже сейчас, или у кого из футболистов КПЛ заканчиваются контракты в июне

Димаш Тулегенов

Остались считанные дни до наступления летнего периода, а это значит, что недолго придется ждать и первые перестановки в клубах OLIMPBET-чемпионата Казахстана в рамках летнего трансферного окна. Корреспондент Vesti.kz рассказал об игроках, у которых уже этим летом истекают контракты со своими клубами. Таких в премьер-лиге оказалось очень мало.

В КПЛ практически всегда была и сохраняется тенденция, которая состоит в том, что контракты с футболистами заключаются на год. Этому есть свое объяснение. Практически ни один из клубов не знает, какой у него будет бюджет на следующий год, поэтому планировать наперед, мало кто рискует. Уж больно легко и быстро все меняется во внутреннем первенстве чемпионата Казахстана.

В "Кайрате" с этим гораздо легче. Больше десяти футболистов имеют контракты как минимум до конца 2022 года, а самое длительное соглашение, по информации Transfermarkt, есть на руках у молодого вратаря Данила Устименко. Контракт голкипера с клубом рассчитан до конца 2024 года.

В "Астане" лишь у двух футболистов контракты рассчитаны на более чем один год. У Марина Томасова - до конца следующего сезона, а у Макса Эбонга - до конца 2023 года.

Еще в трех клубах есть по одному футболисту, договоры с которыми рассчитаны до следующего года. В июне 2022 года контракт закончится у румынского хавбека "Жетысу" Габриэла Энаке. В конце 2022 года подойдут к концу сроки действия договоров двух защитников - Давида Атанаскоски из "Шахтера" и Ильяса Амирсеитова из "Кайсара".

Ну а теперь уделим внимание тем, у кого завершатся контракты уже в следующем месяце - 30 июня. В "Астане" подойдет к концу арендное соглашение с нападающим Абатом Аймбетовым, права на которого принадлежат российским "Крыльям Советов", готовящимся в следующем сезоне "попылить" в РПЛ.

Пока непонятно, что будет ждать нападающего через месяц. В "Крыльях Советов" достаточно сильная конкуренция, а в "Астане" сам игрок чувствует себя очень хорошо. Но в конце июня в стан столичных из аренды должен вернуться еще один форвард - Рангело Янга, который помог нидерландскому "НЕК Неймеген" выйти в высший дивизион.

Вторым футболистом, у кого вскоре завершится срок действия текущего договора, является Карлос Фонсека из "Тобола". 33-летний португалец защищает цвета костанайцев с лета прошлого года. Ранее он больше четырех лет выступал за "Иртыш", вплоть до того момента, пока павлодарский клуб не закрыли. В этом сезоне Фонсека провел десять матчей в премьер-лиге (один - в старте), но ничем особым не отметился. Суммарно он отыграл всего 211 минут.

У остальных игроков чемпионата контракты действуют до ноября-декабря 2021 года. Но это не значит, что переходов не будет. Традиционно в летнее трансферное окно многие футболисты казахстанских клубов меняют клубную прописку, даже несмотря на имеющиеся договоры с нынешними командами. Как правило, документы просто расторгаются по договоренности сторон либо в одностороннем порядке (если есть определенные обстоятельства).

Ранее стало известно, что один из легионеров "Кызыл-Жара" продолжит карьеру в чемпионате Таиланда.

Фото: KFF, ФК "Астана", ФК "Тобол"©️

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