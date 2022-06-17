Казахстанский специалист Кирилл Кекер, недавно возглавивший "Кайрат", определился со своим тренерским штабом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, вместе с ним из "Кайрат-Москва" пришел ассистент Олег Недашковский, ранее работавший в академии алматинцев.

Также в штабе Кекера остался Евгений Коструб, исполняющий обязанности ассистента, и Илья Юров, работающий с вратарями.

Напомним, что Кекер был официально представлен "Кайратом" 8 июня. Он сменил на посту главного тренера клуба россиянина Курбана Бердыева.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Каспий 12 7 1 4 15-12 22 2 Астана 12 6 3 3 23-12 21 3 Тараз 12 6 3 3 15-9 21 4 Атырау 12 5 4 3 16-12 19 5 Тобол 12 5 3 4 19-16 18 6 Актобе 11 5 2 4 11-14 17 7 Шахтер 11 5 1 5 16-14 16 8 Кайрат 12 4 4 4 11-16 16 9 Ордабасы 11 4 2 5 14-12 14 10 Аксу Ак 10 4 1 5 10-10 13 11 Кызыл-Жар 12 2 6 4 12-15 12 12 Туран 10 2 5 3 6-9 11 13 Акжайык 11 3 2 6 4-10 11 14 Махтаарал 12 2 3 7 10-21 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →