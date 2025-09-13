Будет новый лидер? Прямая трансляция четырёх матчей КПЛ

Сегодня, 13 сентября, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) состоятся четыре игры 23-го тура. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции этих встреч.

Так, в 17:00, в Петропавловске состоится матч между "Кызыл-Жаром" и "Окжетпесом". Эту встречу покажут на телеканале Sport Plus Qazaqstan и на YouTube-канале KFF League.

В это же время, в 17:00, "Атырау" на своём поле примет "Тобол". Эту игру можно будет посмотреть на YouTube-канале KFF League.

В 18:00, в Шымкенте состоится противостояние "Ордабасы" и "Жениса". Им насладиться вы сможете в эфире телеканала Qazsport, а также на YouTube-канале KFF League.

И, наконец, в 19:00, в Туркестане пройдёт матч между "Тураном" и "Улытау". Его покажет YouTube-канале KFF League.

Отметим, что в случае победы "Тобола" над "Атырау" в гостях костанайцы поднимутся на первое место в таблице чемпионата. Ещё три игры 23-го тура запланированы на завтра, 14 сентября.

