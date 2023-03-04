Перед футбольным клубом "Тобол" поставили высокие задачи в чемпионате Казахстана 2023 года, передают Vesti.kz.

По информации СпортРадар.kz, глава Костанайской области Кумар Аксакалов поставил перед "Тоболом" задачу, ни больше ни меньше, стать чемпионом КПЛ-2023!

В прошлом сезоне костанайцы финишировали на третьем месте, тогда как золото выиграла "Астана".

Между тем "Тобол" удачно стартовал в новом сезоне, переиграв дома "Аксу" (3:1). Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

В следующем туре, 10 марта, костанайский клуб на выезде сыграет с "Каспием".