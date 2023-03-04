Будет новый чемпион? Конкурент "Астаны" узнал задачу на 2023 год

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:28
©ФК "Тобол"

Перед футбольным клубом "Тобол" поставили высокие задачи в чемпионате Казахстана 2023 года, передают Vesti.kz.

По информации СпортРадар.kz,  глава Костанайской области Кумар Аксакалов поставил перед "Тоболом" задачу, ни больше ни меньше, стать чемпионом КПЛ-2023!

В прошлом сезоне костанайцы финишировали на третьем месте, тогда как золото выиграла "Астана".

Между тем "Тобол" удачно стартовал в новом сезоне, переиграв дома "Аксу" (3:1). Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

В следующем туре, 10 марта, костанайский клуб на выезде сыграет с "Каспием".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
КПЛ Астана ФК Тобол ФК Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:28
КПЛ
Будет новый чемпион? Конкурент "Астаны" узнал задачу на 2023 год
Сегодня , 19:59
КПЛ
"Тобол" стартовал с победы в матче с 4 голами
Сегодня , 18:00
КПЛ
Гол форварда сборной Казахстана принес победу "Актобе" на старте чемпионата
Сегодня , 15:55
КПЛ
"Ордабасы" одержал победу в первом матче КПЛ-2023 с удалением и дебютным голом Исламхана
Сегодня , 14:43
КПЛ
Бауыржан Исламхан стал автором первого гола КПЛ-2023
Сегодня , 11:33
КПЛ
Клуб КПЛ перед стартом сезона покинули несколько футболистов
Сегодня , 09:08
КПЛ
Прямая трансляция матчей "Астана" - "Шахтер", "Ордабасы" - "Каспий" и еще двух игр первого тура КПЛ-2023
Вчера , 22:14
КПЛ
Чемпионат Казахстана установил исторический рекорд до своего старта
Вчера , 21:23
КПЛ
"Кайрат" решил судьбу кандидата в сборную Казахстана
Вчера , 21:12
КПЛ
"Кайрат" и 1XBET вступают в новый сезон
© 2008 - 2023 ТОО «EML»