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Победа на классе. Видеообзор матча "Тобол" - "Аксу"

Сегодня 21:03
КПЛ

Костанайский "Тобол" обыграл павлодарский "Аксу" в первом туре чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 3:1. Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Милана Вукадиновича на 9-й минуте. На 59-й Ислам Чесноков закрепил преимущество костанайского клуба. На 66-й гости отквитали один мяч - отличился Тони Сильва. Точку же в матче на 90+1-й поставил Серж Дебле.

К счастью для себя, "Тобол" набрал три очка, а ведь при 2:1 павлодарцы были близки, чтобы сравнять счет. И тогда неизвестно, как бы дальше повернулась игра.

В следующем туре, 10 марта, "Тобол" на выезде сыграет с "Каспием", а днем ранее "Аксу" на своем поле примет "Кайрат".

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Метки:
КПЛ Тобол ФК Казахстан Аксу ФК
Сегодня 21:03

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Победа на классе. Видеообзор матча "Тобол" - "Аксу"
Победа на классе. Видеообзор матча "Тобол" - "Аксу"
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