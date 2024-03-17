Новую звезду чемпионата Казахстана отцепили из сборной

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 14:17
©instagram.com/dornyromero23

Доминиканский форвард Дорни Ромеро не поедет на ближайшие игры своей сборной. Так что болельщики "Актобе" могут вздохнуть спокойно, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL.

Ранее этот же источник сообщал, что футболист получил вызов в национальную команду, которая 23 и 26 марта проведет товарищеские матчи с Арубой (дома) и Перу (на выезде).

Второй раунд отборочного турнира на чемпионат мира-2026 в зоне КОНКАКАФ, где играют доминиканцы, стартует 6 июня 2024 года.

Ромеро - лучший бомбардир Южной Америки и самый дорогой футболист своей сборной, более подробная информация о нем приведена в этом материале.

Напомним, в новом сезоне КПЛ "Актобе" провел одну игру, после которой с тремя очками занимает шестое место в турнирной таблице. Следующую встречу "красно-белые" проведут на своем поле с "Женисом" 31 марта.

Метки:
КПЛ Актобе ФК Футбол Доминиканская Республика

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