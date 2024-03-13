Занимался бейсболом и зажег в Кубке Либертадорес. У "Актобе" новая сила в атаке

"Актобе" продолжает играть мускулами на трансферном рынке и показывать чемпионские амбиции. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о Дорни Ромеро - доминиканском форварде с любопытной судьбой и впечатляющей статистикой.

Доминиканы не самая футбольная страна и новичок "Актобе" начал осознанно заниматься этим видом спорта в очень позднем возрасте - в 14 лет он поступил в школу "Жана Ануби".

Дорни родился в скромной семье в местечке Эль-Сейбо - это одна из беднейших провинций страны, несмотря на расположение в восточной зоне Доминиканской Республики, где развита туристическая деятельность, родная провинция форварда скорее живет за счет сельскохозяйственного и животноводческого производства.

Но до футбола Ромеро серьезно занимался другим видом спорта - бейсболом. Вот что говорил сам Дорни о том периоде:

"Я много ссорился со своим отцом. Моя семья хотела, чтобы я занимался бейсболом и отец не желал, чтобы я играл в футбол. В то время в Доминиканской Республике футбола было мало, сначала я занимался этим видом спорта как хобби".

Доминиканская лига до сих пор действительно не так развита, там мало команд и перспектив для роста. Ромеро нашел свой шанс в Мексике. Проявив себя в доминиканской команде "Сибао", спустя три года он уехал во второй мексиканский дивизион, а уже через год в высшую лиги Боливии. Именно в "Реал Санта Круз" доминиканец начал раскрываться полноценно. За два года он оформил 22 результативных действий в 51 игре.

Но в "Реал Санта Круз" возникли проблемы с финансированием, что помогло Дорни пойти на повышение в местной лиге - он перешел в одну из лидирующих команд "Олвейз Рэди". Там Ромеро за год совершил мощнейший рывок в результативности - 25 голов в 32 матчах чемпионата, и два гола в трех матчах стартовавшего сезона Кубка Либертадорес.

Уже в январе в боливийских СМИ пошли слухи об уходе форварда, что в итоге подтвердил сам агент. Сильвио Фонтана представляющий интересы игрока рассказал, что у Дорни есть предложения, но тогда он говорил о России. Причем Фонтана также является агентом Жайро Жана, который также в это трансферное окно пополнил "Актобе" и выступал вместе с Ромеро в Боливии.

Однако, Ромеро в отличие от Жана добирался до "Актобе" гораздо дольше. "Олвейз Рэди" не отпускал Ромеро, поскольку рассчитывал на его помощь в квалификации Кубке Либертадорес. И не зря, Ромеро оказался очень полезен, он оформил дубль в игре с перуанским "Спортингом", а затем помог в недавнем противостоянии с "Насьоналом", боливийский клуб теперь в шаге от групповой стадии - им надо сохранить преимущество в ответной игре.

Тем временем, Ромеро уже прибыл в расположение "Актобе" и это потенциально большая проблема для Идриса Умаева. В какой-то степени это схожие нападающие - игроки с неплохой скоростью, умеющие искать пространство и забегать за спину защитникам. Но Ромеро выглядит более хладнокровным в стадии завершения и отлично работает без мяча.

Нельзя сказать, что Ромеро сразу станет примой в атаке "Актобе", ведь надо учитывать фактор адаптации к совершенной другой стране, климату, менталитету, чемпионату и быту. Но пока среди новичков-легионеров "Актобе" именно доминиканец потенциально представляется самым выгодным приобретением.

Фото: momentodeportivord.com©, instagram.com/dornyromero23©