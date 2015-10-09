Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 16:40
 

Новичок КПЛ нацелился на защитника сборной Казахстана

  Комментарии

Новичок КПЛ нацелился на защитника сборной Казахстана Футболист сборной Казахстана. Фото: КФФ©

В павлодарском "Иртыше" заинтересованы в подписании защитника сборной Казахстана. Речь идёт о Сагадате Турсынбае, сообщают Vesti.kz.

В павлодарском "Иртыше" заинтересованы в подписании защитника сборной Казахстана. Речь идёт о Сагадате Турсынбае, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, павлодарцы проявляют большой интерес к 26-летнему оборонцу, который уже играл в их составе в 2019 году (провёл 13 встреч).

В сезоне-2025 Турсынбай провёл 20 матчей во всех турнирах в составе "Ордабасы", в которых забил два гола. Также на счету футболиста две игры за сборную Казахстана.

Трансферная стоимость уроженца Шымкента составляет 100 тысяч евро (60,6 миллиона тенге).

Сагадат Турсынбай в матче Фареры - Казахстан

Фото: КФФ©️

