"Неправильное решение". Экс-тренер сборной Казахстана раскритиковал "Кайрат" за уход Уразбахтина

"Кайрат" расстался с Рафаэлем Уразбахтиным после самого успешного этапа в современной истории клуба. Корреспондент Vesti.kz поговорил о смене главного тренера в алматинской команде с бывшим наставником молодежной сборной Казахстана Алмасом Кулшинбаевым.

Уразбахтин покинул свой пост после матча 29-го тура чемпионат Казахстана с "Актобе". После этой игры алматинцы лишились шансов на чемпионство в КПЛ, став вторыми после "Ордабасы".

"Конечно, амбиции это хорошо, у "Кайрата" всегда высокие задачи, чемпионство в том числе. Но давайте вспомним тренеров "Кайрата", были Кахабер Цхададзе, Владимир Вайсс, при них подписывали сильных легионеров, но они не выигрывали титулы. И на мой взгляд есть предвзятое отношение к казахстанским тренерам. Рафаэль Радикович доказал своей работой, что он заслужил свой шанс. Я не считаю, что у "Кайрата" в последние годы сильнее состав, чем у конкурентов по КПЛ, но при Уразбахтине есть два чемпионства, выход в Лигу чемпионов и Лигу конференций. Он что занял десятое место что ли? Он стал вторым, после "Ордабасы", который вкладывает большие деньги сейчас. При нем всегда был определенный тренерский почерк и высокие результаты. У "Кайрата" в этом сезоне нет "скамейки", нет глубины состава и вот это большая проблема, тем более, когда играешь на 2-3 фронта. Команда в кадровом смысле стала слабее по сравнению с прошлым годом. Из трансферов этого сезона заиграл только Марк Гуаль, а все остальные новички - это ошибки селекции", - заявил Кулшинбаев.

Также Алмас Жаканович убежден, что Уразбахтин может получить большое количество предложений в ближайшее время.

"Увы, в целом, такова тенденция, что казахстанским тренерам не доверяют, хотя у нас есть многие специалисты, которые показывают хорошую работу - помимо Уразбахтина, это и Григорий Бабаян, Нурбол Жумаскалиев, Андрей Карпович. Отношения к нашим и иностранным тренерам разное. Для меня уход Уразбахтина - стратегически неправильное решение со стороны "Кайрата". И честно говоря, я сомневаюсь, что он сам ушел, как указано в сообщении клуба. Придет иностранец, но мы же все понимаем, что его контракт будет в разы больше, чем у Уразбахтина, но даст ли он тот же результат? И еще давайте не забывать, скольким молодым игрокам открыл путь в профессиональный футбол Рафаэль Радикович, сколько из них доросли до сборной Казахстана. Сомневаюсь, что такому количеству молодежи будет доверять тренер-иностранец. А если говорить о будущем Уразбахтина, я уверен, что он будет сейчас очень востребован в Казахстане", - отметил специалист.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера "Кайрата" назначен Жора Арутюнян, ранее работавший в молодежной команде алматинского клуба. Но "желто-черные" уже рассматривают список кандидатов на вакантный пост.