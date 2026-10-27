КПЛ
27 октября 18:15

"Неправильное решение". Экс-тренер сборной Казахстана раскритиковал "Кайрат" за уход Уразбахтина

Рафаэль Уразбахтин. Фото: ФК "Кайрат"©

"Кайрат" расстался с Рафаэлем Уразбахтиным после самого успешного этапа в современной истории клуба. Корреспондент Vesti.kz поговорил о смене главного тренера в алматинской команде с бывшим наставником молодежной сборной Казахстана Алмасом Кулшинбаевым

Уразбахтин покинул свой пост после матча 29-го тура чемпионат Казахстана с "Актобе". После этой игры алматинцы лишились шансов на чемпионство в КПЛ, став вторыми после "Ордабасы". 

"Конечно, амбиции это хорошо, у "Кайрата" всегда высокие задачи, чемпионство в том числе. Но давайте вспомним тренеров "Кайрата", были Кахабер Цхададзе, Владимир Вайсс, при них подписывали сильных легионеров, но они не выигрывали титулы. И на мой взгляд есть предвзятое отношение к казахстанским тренерам. 

Рафаэль Радикович доказал своей работой, что он заслужил свой шанс. Я не считаю, что у "Кайрата" в последние годы сильнее состав, чем у конкурентов по КПЛ, но при Уразбахтине есть два чемпионства, выход в Лигу чемпионов и Лигу конференций. Он что занял десятое место что ли? Он стал вторым, после "Ордабасы", который вкладывает большие деньги сейчас. При нем всегда был определенный тренерский почерк и высокие результаты. 

У "Кайрата" в этом сезоне нет "скамейки", нет глубины состава и вот это большая проблема, тем более, когда играешь на 2-3 фронта. Команда в кадровом смысле стала слабее по сравнению с прошлым годом. Из трансферов этого сезона заиграл только Марк Гуаль, а все остальные новички - это ошибки селекции", - заявил Кулшинбаев. 

Также Алмас Жаканович убежден, что Уразбахтин может получить большое количество предложений в ближайшее время. 

"Увы, в целом, такова тенденция, что казахстанским тренерам не доверяют, хотя у нас есть многие специалисты, которые показывают хорошую работу - помимо Уразбахтина, это и Григорий Бабаян, Нурбол Жумаскалиев, Андрей Карпович. Отношения к нашим и иностранным тренерам разное. 

Для меня уход Уразбахтина - стратегически неправильное решение со стороны "Кайрата". И честно говоря, я сомневаюсь, что он сам ушел, как указано в сообщении клуба. Придет иностранец, но мы же все понимаем, что его контракт будет в разы больше, чем у Уразбахтина, но даст ли он тот же результат? 

И еще давайте не забывать, скольким молодым игрокам открыл путь в профессиональный футбол Рафаэль Радикович, сколько из них доросли до сборной Казахстана. Сомневаюсь, что такому количеству молодежи будет доверять тренер-иностранец. А если говорить о будущем Уразбахтина, я уверен, что он будет сейчас очень востребован в Казахстане", - отметил специалист. 

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера "Кайрата" назначен Жора Арутюнян, ранее работавший в молодежной команде алматинского клуба. Но "желто-черные" уже рассматривают список кандидатов на вакантный пост. 

Турнирная таблица "Лига конференций 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Панатинаикос 2 2 0 0 7-2 6
2 Лугано 2 2 0 0 8-4 6
3 Бранн 2 2 0 0 6-2 6
4 Трабзонспор 2 2 0 0 6-2 6
5 Твенте 2 2 0 0 5-1 6
6 Монако ФК 2 2 0 0 5-1 6
7 Сент-Трюйден 2 2 0 0 3-0 6
8 Хайдук 2 2 0 0 3-1 6
9 Брайтон энд Хов Альбион 2 1 1 0 4-0 4
10 Копенгаген 2 1 1 0 5-2 4
11 Университатя Кр 2 1 1 0 4-2 4
12 Мьельбю 2 1 1 0 3-1 4
13 Аякс 2 1 0 1 3-2 3
14 Борац Б-Л 2 1 0 1 3-2 3
15 Аталанта 2 1 0 1 3-3 3
16 Брага Спортинг 2 1 0 1 2-3 3
17 Гент КАА 2 1 0 1 1-2 3
18 Фрайбург 2 1 0 1 3-5 3
19 Нордшелланд 2 0 2 0 3-3 2
20 Эгнатия 2 0 2 0 2-2 2
21 Рига(н) 2 0 2 0 2-2 2
22 Црвена Звезда 2 0 1 1 4-5 1
23 ЦСКА Сф 2 0 1 1 3-4 1
24 Яблонец 2 0 1 1 2-3 1
25 Орхус ГФ 2 0 1 1 1-2 1
26 Митьюлланд 2 0 1 1 1-2 1
27 Пафос 2 0 1 1 2-4 1
28 Хартс 2 0 1 1 1-3 1
29 Иберия-1999 2 0 1 1 1-3 1
30 Хетафе 2 0 1 1 3-6 1
31 Кайрат 2 0 1 1 2-6 1
32 Тун 2 0 0 2 0-2 0
33 КуПС Куопио 2 0 0 2 2-6 0
34 Линкольн Ред Импс 2 0 0 2 2-6 0
35 Интер Эскальдес 2 0 0 2 1-5 0
36 Кауно Жальгирис 2 0 0 2 1-8 0

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