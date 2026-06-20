Неожиданный счёт и удаление на 95-й минуте зафиксированы в матче КПЛ

В матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) кызылординский "Кайсар" сыграл вничью с жезказганским "Улытау". Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0, передают Vesti.kz.

Без голов и без явного преимущества

Первый тайм прошёл в равной борьбе и запомнился скорее осторожной игрой обеих команд, чем опасными моментами. Ни "Кайсар", ни "Улытау" не сумели создать по-настоящему голевые эпизоды, уйдя на перерыв при счёте 0:0.

После перерыва игра стала более напряжённой, однако результат на табло так и не изменился. Команды активно боролись в центре поля, но завершающая стадия атак оставляла желать лучшего.

Момент матча — удаление

Ключевым эпизодом встречи стало удаление защитника "Улытау" Максима Чалкина на 95-й минуте. Красная карточка могла изменить ход матча, однако "Кайсар" не успел воспользоваться численным преимуществом и дожать соперника.

Положение в таблице

После этой ничьей "Кайсар" набрал 14 очков и располагается на 12-й строчке турнирной таблицы КПЛ.

"Улытау", в свою очередь, увеличил свой баланс до 23 очков и поднялся на 4-е место, продолжая борьбу в верхней части таблицы.