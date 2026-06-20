КПЛ
Вчера 19:53

Неожиданным исходом с красной карточкой завершился матч 5-кратного чемпиона в КПЛ

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Матч 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) между столичным "Женисом" и павлодарским "Иртышом" завершился без забитых мячей — 0:0, передают Vesti.kz.

Равный первый тайм

В первой половине встречи команды действовали осторожно и не сумели создать достаточного количества опасных моментов. На перерыв соперники ушли при нулевом счёте.

 Удаление и нереализованное преимущество

Ключевой эпизод матча произошёл на 65-й минуте, когда грузинский защитник "Жениса" Зураб Тевзадзе получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Однако "Иртыш" не сумел воспользоваться численным преимуществом: несмотря на контроль мяча и попытки давления, павлодарцам так и не удалось вскрыть оборону соперника.

Положение в таблице

После этой ничьей "Женис" набрал 17 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.

"Иртыш", являющийся 5-кратным чемпионом страны, увеличил свой актив до 10 очков и поднялся на 14-ю строчку КПЛ.

Ранее камбэком с 0:2 и счётом 3:3 обернулся матч КПЛ-2026.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 15 8 6 1 22-9 30
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Астана 13 6 4 3 19-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 14 4 5 5 11-16 17
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 14 4 3 7 15-18 15
11 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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