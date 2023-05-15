"Не стал бы говорить, что я тащу команду". Жоао Пауло - о "Кайрате" и жуткой травме одноклубника

Нападающий "Кайрата" Жоао Пауло отметился очередным голом в матче девятого тура КПЛ с "Актобе". После игры бразилец в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал об агрессивном стиле команды, травме Арсена Буранчиева и возможности сыграть за сборную Казахстана.
- Жоао, можно сказать, что матч с "Актобе" был лучшим для "Кайрата" в сезоне, если учитывать атмосферу на стадионе, статус соперника, качество игры?
- С прошлого года мы развиваемся, команда усердно работает. Думаю, что такие победы показывают результат нашей работы. Сейчас мы должны думать лишь о том, чтобы поддерживать эту планку и только прогрессировать.
- Карпович сказал, что "Кайрат" превзошел "Актобе" в самоотдачи, агрессии. Вы согласны, что именно эти факторы позволили вам победить?
- Стиль игры "Кайрата" действительно можно назвать агрессивным, но это не значит, что мы хотим травмировать соперника. Мы хотим постоянно поддерживать темп, прессинговать, стараться забирать мяч выше, контратаковать.
- Момент с Арсеном Буранчиевым поверг в шок даже болельщиков. Как вы отреагировали? Не повлияло ли это на вас на определенное время?
- Инцидент произошел в самом начале игры, как Сантанта, так и Арсен не пытались нанести друг другу травму, смотрели на мяч. Но, к сожалению, футбол такой вид спорта, где высоки риски получить травму. Желаю Арсену и Элдеру здоровья, надеюсь, все будет хорошо.
- Вы лидируете в гонке бомбардиров и в целом ваша роль в "Кайрате" сильно возросла за последний год. Вы чувствуете, что стали лидером и можно сказать тащите команду?
- Не стал бы говорить, что я тащу команду, это прежде всего слаженная работа всего коллектива. Я стараюсь помочь голами и ассистами, я не играю на поле один. И о той же гонке бомбардиров я сейчас не думаю, концентрируюсь лишь на результатах "Кайрата".
Бразилец рвется в сборную Казахстана. Жоао Пауло разрывает КПЛ, заговорил по-казахски и стал сенсеем в "Кайрате"
Напомним, что "Кайрат" обыграл "Актобе" в центральном матче девятого тура КПЛ со счетом 2:1. Жоао Пауло на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана - на его счету восемь забитых мячей.