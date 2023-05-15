"Не думаю, что Самородов расслабился". Шомко - о поражении "Актобе" от "Кайрата" и критике Карповича

Защитник "Актобе" Дмитрий Шомко в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал прошедший матч с "Кайратом". Также игрок высказался о форме Максима Самородова и атмосфере на стадионе в Алматы.
- Дима, команда повела в счете, но затем что-то сломалось. Что, на твой взгляд, произошло?
- Сами отпустили игру, очень плохо начинали атаки. Думаю, чуть проиграли в подборах. Настрой был нормальный, атмосфера хорошая на стадионе. Как всегда, сами создали моменты у своих ворот, "Кайрат" этим воспользовался.
У нас были моменты, реализуй их, игра давно была бы закончена для "Кайрата". Но они победили, будем двигаться дальше. Огромное спасибо нашим болельщикам.
- По атмосфере, игру посетили 23 тысячи человек. Это лучший матч сезона с точки зрения антуража?
- Да, так и есть. В Алматы всегда приятно играть, плюс естественное поле хорошего качества. Дай бог, мы тоже скоро вернемся на свой родной стадион и у нас атмосфера будет не хуже.
- Как ты думаешь, "Кайрат" теперь претендует на медали?
- Пока рано что-то говорить. Всего девять туров сыграли. Будем смотреть. Мы прежде всего на себя смотрим. "Кайрат" крепкая, молодая команда, голодная до побед, желаем им удачи.
- Карпович публично раскритиковал Максима Самородова и сказал, что после сборной он его не узнает. Ты как опытный игрок заметил в нем какие-то изменения в поведении, в отношении к делу?
- Мы одна команда, конечно, если кто-то выпадает, это тяжело. Тренерскому штабу виднее. Так или иначе мы все проигрываем и выигрываем вместе, я не могу кого-то критиковать.
Я не думаю, что Макс расслабился. Просто он впервые столкнулся с таким большим вниманием и ожиданием, ему как молодому тяжело с этим справиться. Но я надеюсь, что он преодолеет это и вернется в ту форму, которую показывал в стартовых турах.
Напомним, "Актобе" уступил на выезде "Кайрату" со счетом 1:2. В составе гостей отличился Элдер Сантанта, а у алматинцев голы забили Жоао Пауло и Артур Шушеначев.