"Не думаю, что Самородов расслабился". Шомко - о поражении "Актобе" от "Кайрата" и критике Карповича

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:24
©ФК "Актобе"

Защитник "Актобе" Дмитрий Шомко в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал прошедший матч с "Кайратом". Также игрок высказался о форме Максима Самородова и атмосфере на стадионе в Алматы.

- Дима, команда повела в счете, но затем что-то сломалось. Что, на твой взгляд, произошло?  

- Сами отпустили игру, очень плохо начинали атаки. Думаю, чуть проиграли в подборах. Настрой был нормальный, атмосфера хорошая на стадионе. Как всегда, сами создали моменты у своих ворот, "Кайрат" этим воспользовался.

У нас были моменты, реализуй их, игра давно была бы закончена для "Кайрата". Но они победили, будем двигаться дальше. Огромное спасибо нашим болельщикам.

- По атмосфере, игру посетили 23 тысячи человек. Это лучший матч сезона с точки зрения антуража?

- Да, так и есть. В Алматы всегда приятно играть, плюс естественное поле хорошего качества. Дай бог, мы тоже скоро вернемся на свой родной стадион и у нас атмосфера будет не хуже.

- Как ты думаешь, "Кайрат" теперь претендует на медали?

- Пока рано что-то говорить. Всего девять туров сыграли. Будем смотреть. Мы прежде всего на себя смотрим. "Кайрат" крепкая, молодая команда, голодная до побед, желаем им удачи.

- Карпович публично раскритиковал Максима Самородова и сказал, что после сборной он его не узнает. Ты как опытный игрок заметил в нем какие-то изменения в поведении, в отношении к делу? 

- Мы одна команда, конечно, если кто-то выпадает, это тяжело. Тренерскому штабу виднее. Так или иначе мы все проигрываем и выигрываем вместе, я не могу кого-то критиковать.

Я не думаю, что Макс расслабился. Просто он впервые столкнулся с таким большим вниманием и ожиданием, ему как молодому тяжело с этим справиться. Но я надеюсь, что он преодолеет это и вернется в ту форму, которую показывал в стартовых турах.

Напомним, "Актобе" уступил на выезде "Кайрату" со счетом 1:2. В составе гостей отличился Элдер Сантанта, а у алматинцев голы забили Жоао Пауло и Артур Шушеначев.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Актобе ФК Кайрат ФК КПЛ Шомко Дмитрий

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