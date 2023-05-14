"Самородов должен переосмыслить свои взгляды". Карпович - о "Кайрате", сборниках и Жоао Пауло

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович высказался после матча девятого тура КПЛ с "Кайратом" (1:2), передает корреспондент Vesti.kz. В частности, он раскритиковал казахстанских игроков, оценил состояние Максима Самородова и отдал должное самоотдаче соперника.

- Хотел бы отметить атмосферу на стадионе, приятно играть при такой обстановке. Давно такого не видел здесь. Реально был праздник. К сожалению, не наш. "Кайрат" проводит сильно последние матчи. Жоао в бешеной форме, ему нужен момент и он сделает гол. Наша команда не совсем поняла, что мы здесь делаем.

- Не было ли задачи персонально опекать того же Жоао Пауло? Допустим, мог ли эту задачу выполнить Касым?

- Как вы видите, чтобы столь высокорослый игрок как Касым бегал за быстрым Жоао? Это мастерство, не надо недооценивать Жоао, в его возрасте он в очень классной форме. В целом, по Жоао сыграли качественно, но все-таки я считаю, что это гол вратаря. Нужно быть готовым ко всему.

- Как вы оцените нынешний "Кайрат"?

- Видна бешеная мотивация и тренерская работа. Подвижность, мобильность, самоотдача - их сильные стороны. Эпизод с Буранчиевым - это показательный момент по "Кайрату", их самоотдача и характер. Этого нам, наверное, не хватило.

- В последних матчах форма Самородова вызывает вопросы.

- Понимаем, что у Максима талант, но талант без трудолюбия ничто. К сожалению, после возвращения из сборной мы не узнаем Максима. Доверия к нему километр. К сожалению, у нас выпали Видемон и Умаев. Поэтому надеюсь, что Максим переосмыслит свои взгляды. Этот вопрос возникает к нему не только у специалистов.

- Сегодня на матче присутствовал главный тренер сборной Магомед Адиев и он, в частности, наблюдал за Алибеком Касымом. Вам не кажется, что это повлияло на его игру не в лучшую сторону?

- Все потенциальные сборники сыграли ниже своих возможностей. Это в том числе касается Покатилова, Шомко, Кенесова.

- В начале матча получил повреждение Элдер Сантана, однако Абылайхан Жумабек вышел довольно поздно. Почему вы не дали больше времени игроку сборной?

- Сантана - один из самых сильных игроков в плане единоборств. Он очень полезный игрок. Жумабек и Сантана - разные нападающие по стилистике. У Абылайхана был момент в конце игры, он должен забивать. Тот, кто сильнее на тренировках, в работе, тот и выходит на поле.

- На ваш взгляд, "Кайрат" сейчас включился и способен бороться за медали?

- Как "Кайрат" может не включаться? У них есть подпитка - академия, лучшая по условиям в стране. Системно клуб работает, столько воспитанников в составе, они безболезненно перекрывают позиции своими ребятами. Так и должно быть.

Напомним, "Кайрат" победил "Актобе" со счетом 2:1 и приблизился к лидерам КПЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22 2 Астана 10 7 1 2 13-9 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10 11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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