Футболисты "Астаны" потерпели поражение от "Ордабасы" (0:1) в центральном матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Решающий гол на 77-й минуте забил Еркебулан Тунгышбаев, передают Vesti.kz.

Судьбу битвы фаворитов КПЛ решил один гол

Телеграм-канал Серый CARDINAL назвал причины последних неудач столичной команды.

"11-й тур КПЛ ознаменовался неожиданными результатами... "Астана" вновь проиграла, и вновь сыграл фактор отсутствия домашнего поля. Вообще, неудачи столичной команды во многом напрямую связаны именно с этим обстоятельством. Плюс относительные неудачи с трансферами. Есть информация, что в ближайшее окно "Астана" усилится качественными футболистами и второй круг пройдет по совсем иным лекалам.

Касательно турнирной таблицы. Отрыв первого места от девятого всего семь очков, что говорит не только о плотности, но и о высоком уровне конкуренции в чемпионате", - пишет источник.