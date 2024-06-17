Названы причины неудач "Астаны" в чемпионате Казахстана

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Сегодня 07:45
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Футболисты "Астаны" потерпели поражение от "Ордабасы" (0:1) в центральном матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Решающий гол на 77-й минуте забил Еркебулан Тунгышбаев, передают Vesti.kz.

Судьбу битвы фаворитов КПЛ решил один гол

Телеграм-канал Серый CARDINAL назвал причины последних неудач столичной команды.

"11-й тур КПЛ ознаменовался неожиданными результатами... "Астана" вновь проиграла, и вновь сыграл фактор отсутствия домашнего поля. Вообще, неудачи столичной команды во многом напрямую связаны именно с этим обстоятельством. Плюс относительные неудачи с трансферами. Есть информация, что в ближайшее окно "Астана" усилится качественными футболистами и второй круг пройдет по совсем иным лекалам.

Касательно турнирной таблицы. Отрыв первого места от девятого всего семь очков, что говорит не только о плотности, но и о высоком уровне конкуренции в чемпионате", - пишет источник.

В следующем туре, 22 июня, "Астана" на выезде сыграет с "Кызыл-Жаром", а на следующий день "Ордабасы" в гостях встретится с "Женисом".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 10 4 3 3 10-11 15
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 10 3 3 4 10-8 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Астана ФК Ордабасы ФК КПЛ Футбол

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