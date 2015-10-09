Названа причина ухода лидеров из "Кайрата"

Стало известно, почему российский защитник Егор Сорокин принял решение минувшей осенью об уходе из алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.

По информации ASnews.kz, чемпионы Казахстана задолго до ухода футболиста решили искать ему замену. В частности, велись переговоры с украинцем Иваном Ордецом, а затем был подписан контракт с бразильцем Лукасом Африко.

Отмечается, что в конце минувшего года "Кайрат" сократил премиальные за победу в чемпионате-2025 и выход в основной этап Лиги чемпионов. По этой причине некоторые легионеры решили уйти из команды. В их числе Сорокин, Офри Арад и Валерий Громыко, игравшие в основном составе. В поисках игровой практики "Кайрат" покинули Гиорги Зария и Юг Станоев.

Известно, что клуб на заработанные в Лиге чемпионов средства планирует построить ещё одну академию.

У Сорокина были варианты продолжения карьеры в российской премьер-лиге, однако он решил перейти в китайский "Чэнду Жунчэн". За полтора сезона в составе "Кайрата" россиянин сыграл 54 матча, забил два гола и сделал столько же ассистов.

