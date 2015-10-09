ПСЖ нацелился на звезду "Барселоны" после "предательства" одного из игроков

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к одному из молодых лидеров "Барселоны" — Гави. После прошлых громких подписаний Неймара, Лионеля Месси и Усмана Дембеле клуб вновь обращает внимание на талант из Ла Масии, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Недавний уход Дро Фернандеса, одной из больших надежд каталонцев, стал серьёзным ударом для главного тренера Ханса-Дитера Флика. С ним была достигнута договорённость о продлении контракта, но игрок передумал и перешёл в ПСЖ.

В то же время Луис Энрике не теряет времени и уже попросил руководство ПСЖ рассмотреть вариант трансфера 21-летнего хавбека "сине-гранатовых".

Гави находится в непростой ситуации: в этом сезоне он провёл всего несколько матчей из-за проблем с коленом, ранее ему уже приходилось переносить операцию. Несмотря на прогресс в восстановлении и близкое возвращение на поле, найти место в стартовом составе "Барселоны" непросто из-за высокой конкуренции с Френки де Йонгом, Педри, Дани Ольмо и Фермином Лопесом.

ПСЖ видит в этом шанс убедить Гави сменить клуб и усилить свой центр поля. Французский клуб уже приготовил предложение около 45 миллионов евро, но президент "Барселоны" Жоан Лапорта ясно дал понять: переговоров с французами не будет, а игрок может покинуть "Барселону" только после уплаты выкупной суммы.

Таким образом, будущее Гави остаётся одной из самых обсуждаемых тем европейского футбола, а фанаты и эксперты внимательно следят за любыми шагами "Барселоны" и ПСЖ.

