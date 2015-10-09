В "Барселоне" мечтают увести игрока у "Реала" и повторить историю Это’О

Болельщики "Барселоны" обсуждают в соцсетях неожиданную и почти фантастическую идею — увидеть нападающего мадридского "Реала" Эндрика в составе каталонского клуба по сценарию, напоминающему легендарную историю Самюэля Это’О, передают Vesti.kz.

Как пишет Fichajes.net, поводом для таких разговоров стала яркая игра молодого бразильца вдали от "Сантьяго Бернабеу". Эндрик, принадлежащий "Реалу" и выступающий на правах аренды за французский "Лион", впечатляет своей результативностью и уверенностью, что лишь подогревает интерес и фантазии со стороны фанатов принципиального соперника.

Параллели с легендарным трансфером

В болельщицкой среде всё чаще вспоминают путь Самюэля Это’О. Африканский нападающий также начинал карьеру в системе "Реала", не сумел закрепиться в составе, а затем, после успешного этапа в "Мальорке", перешёл в "Барселону", где стал одной из ключевых фигур в истории клуба.

Этот прецедент стал символом того, как футболист "сливочных" может превратиться в легенду "сине-гранатовых". Именно поэтому фамилия Это’О всё чаще звучит в контексте обсуждения будущего Эндрика.

Реальность против мечты

Однако за пределами романтики футбольных дискуссий подобный сценарий выглядит практически невозможным. В мадридском "Реале" рассматривают Эндрика как стратегически важного игрока на будущее. Несмотря на аренду, клуб не намерен расставаться с бразильцем, тем более усиливая своего главного конкурента.

Рыночная стоимость форварда стремительно растёт, а финансовые возможности "Барселоны" не позволяют даже теоретически обсуждать трансфер такого масштаба. Любые переговоры начинались бы с сумм, недоступных каталонскому клубу в его нынешнем положении.

Таким образом, разговоры об Эндрике в контексте "Барселоны" остаются красивой фантазией болельщиков, соединяющей ностальгию по эпохе Это’О с желанием уколоть принципиального соперника. Но пока реальность футбольного рынка не оставляет для такого сценария шансов.

