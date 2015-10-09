Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 07:30
 

Ультиматум от Роналду: португалец бойкотирует матчи и требует перемен

Криштиану Роналду продолжает держать "Аль-Наср" в напряжении, сообщают Vesti.kz. Легендарный португалец, отпраздновавший в четверг своё 41-летие, по-прежнему отказывается выходить на поле и фактически бойкотирует матчи саудовского клуба.

По информации Al Nassr Zone со ссылкой на местные СМИ, форвард напрямую уведомил руководство, что не намерен участвовать в играх чемпионата до тех пор, пока в клубе не будет решён вопрос с "неэффективным управлением".

На фоне конфликта всё громче звучат разговоры о возможном уходе Роналду уже этим летом. Источники не исключают, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" может вернуться в один из топ-чемпионатов Европы, также серьёзный интерес к нападающему проявляют клубы МЛС.

