"Реал" отказался от громкого трансфера за 90 миллионов

Итальянский полузащитник Сандро Тонали вновь оказался в центре трансферных слухов. Зимой он был близок к уходу из "Ньюкасла", однако сделка так и не состоялась, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Несмотря на интерес "Арсенала", который хотел усилить центр поля, английский клуб отказался вести переговоры в январе, закрыв возможность немедленного перехода.

Теперь внимание клубов смещается на летнее трансферное окно. Агентам Тонали предстоит изучить рынок и предложить игрока командам, ищущим квалифицированного полузащитника.

"Реал" оказался среди клубов, проявляющих интерес. Однако в мадридской команде считают сделку пока не приоритетной из-за высокой стоимости — около 90 миллионов евро — и несоответствия профиля игрока текущей спортивной стратегии.

Хотя Тонали всего 25 лет и обладает высоким качеством, руководство "Реала" предпочитает рассматривать более молодых игроков с долгосрочным потенциалом, таких как Адам Уортон ("Кристал Пэлас") или Кейс Смит (АЗ).

Тем не менее, дверь для трансфера открыта. Если "Ньюкасл" пойдёт на уступки или появятся альтернативные схемы сделки, Тонали снова может оказаться на повестке дня у топ-клубов Европы.

Для футболиста ближайшее лето станет решающим: его имя продолжает обсуждаться среди европейских грандов, и количество претендентов будет большим. "Ньюкасл" понимает, что удержать игрока будет непросто при выгодном предложении.

Тонали выступает за "Ньюкасл" с 2023 года, когда перешёл из "Милана" за 60,8 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провёл 36 матчей во всех турнирах и отдал пять результативных передач.

