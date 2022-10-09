Главный тренер ФК "Тобол" Милан Миланович высказался о сенсационном поражении от "Аксу" в 22-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра состоялась 8 октября и завершилась разгромом костанайцев со счетом 0:3.
"Плохо сыграли. Мы не настроились на борьбу и проспали первый тайм. Мы легко пропустили и потом не смогли найти сил, чтобы отыграться. У "Аксу" было много желания. Они выиграли больше единоборств в середине поля. Это стало причиной поражения", - отметил Миланович.
"Тобол", набравший 38 очков, делит с "Астаной" второе и третье места в таблице. При этом у столичного клуба матч в запасе. Лидирует в КПЛ-2022 "Актобе", который после разгромной победы над "Каспием" набрал 45 очков.