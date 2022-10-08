Сенсационным поражением завершился матч "Тобола" в КПЛ

Действующий чемпион Казахстана костанайский "Тобол" потерпел поражение от "Аксу" в матче 22-го тура КПЛ. сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Павлодаре завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Уже на второй минуте Руслан Есимов открыл счет, а на седьмой Тони Силва удвоил его. На 36-й минуте Лазар Зличич забил третий гол в ворота костанйского клуба.

"Тобол", набравший 38 очков наряду с "Астаной" делит второе и третье место в таблице. При этом у столичного клуба матч в запасе. Лидирует в КПЛ-2022 "Актобе", который после разгромной победы над "Каспием" набрал 45 очков.

"Туран" с 27-ю баллами поднялся с 11-го на девятое место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 22 14 3 5 34-22 45 2 Астана 21 11 5 5 45-21 38 3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38 4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33 5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32 6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30 7 Каспий 22 9 2 11 22-33 29 8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28 9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26 10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25 11 Туран 21 5 9 7 20-26 24 12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22 13 Акжайык 21 6 4 11 16-25 22 14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Интервью Кака: отбор на чемпионат мира, "Кайрат" в Лиге чемпионов и будущее футзала в Казахстане