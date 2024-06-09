Названа причина проблем клуба КПЛ: ему грозит первый в истории вылет

Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба "Шахтер" Андрей Финонченко объяснил, с чем связаны проблемы карагандинцев в нынешнем сезоне, передают Vesti.kz.

- Андрей Юрьевич, по итогам десяти туров премьер-лиги "Шахтер" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. При этом нередко спортивные журналисты и эксперты предрекают команде по итогам сезона первый в истории вылет из первенства. Такой сценарий возможен или же клубу удастся закрепиться в первой десятке? С чем связаны проблемы "Шахтера" в этом году?

- "Шахтер" – это единственный клуб, который никогда не вылетал из премьер-лиги, у нашего клуба большая история и сложившиеся традиции, поэтому о вылете не может быть и речи. Какое место мы займем, пока рано говорить, на каждой игре будем настраиваться только на победу. Проблемы "Шахтера" в этом году связаны с психологией наших футболистов. Когда мы выходим играть дома, где мы набрали семь очков - это одна команда, когда мы играем на выезде - это уже совсем другая команда. Здесь надо разбираться, чего не хватает некоторым футболистам для того, чтобы добиваться успеха и на выездных матчах, - приводит его слова сайт QFL.

Ранее Финонченко анонсировал "чистку состава" в "Шахтере". Следующую игру в чемпионате карагандинцы проведут на своем поле с "Атырау" 15 июня.