Названа причина проблем клуба КПЛ: ему грозит первый в истории вылет

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 13:59
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Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба "Шахтер" Андрей Финонченко объяснил, с чем связаны проблемы карагандинцев в нынешнем сезоне, передают Vesti.kz.

- Андрей Юрьевич, по итогам десяти туров премьер-лиги "Шахтер" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. При этом нередко спортивные журналисты и эксперты предрекают команде по итогам сезона первый в истории вылет из первенства. Такой сценарий возможен или же клубу удастся закрепиться в первой десятке? С чем связаны проблемы "Шахтера" в этом году?

- "Шахтер" – это единственный клуб, который никогда не вылетал из премьер-лиги, у нашего клуба большая история и сложившиеся традиции, поэтому о вылете не может быть и речи. Какое место мы займем, пока рано говорить, на каждой игре будем настраиваться только на победу. Проблемы "Шахтера" в этом году связаны с психологией наших футболистов. Когда мы выходим играть дома, где мы набрали семь очков - это одна команда, когда мы играем на выезде - это уже совсем другая команда. Здесь надо разбираться, чего не хватает некоторым футболистам для того, чтобы добиваться успеха и на выездных матчах, - приводит его слова сайт QFL.

Ранее Финонченко анонсировал "чистку состава" в "Шахтере". Следующую игру в чемпионате карагандинцы проведут на своем поле с "Атырау" 15 июня.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
КПЛ Шахтер ФК Футбол

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