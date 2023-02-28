Известный отечественный функционер и специалист Булат Есмагамбетов в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил качество первого матча нового футбольного сезона в Казахстане. Также специалист назвал главную проблему команд и главных фаворитов.
Сезон открылся противостоянием за Суперкубок страны, в котором "Астана" обыграла "Ордабасы" со счетом 2:1.
Футбольный сезон-2023 стартовал в Казахстане
"Первый матч получился очень скучным. Команды еще сырые. Вспомните предыдущие матчи за Суперкубок. Тогда была интрига, борьба и качественный футбол. На этот раз было невыразительно - один из слабейших матчей в истории.
У наших команд есть неприятная особенность. Состав кардинально меняется на следующий сезон. Вот и сейчас очень много новых футболистов, которым надо сыграться. Для этого будет нужно время. Надеюсь, что этого удастся добиться до старта нового еврокубкового сезона. В прошлом году случился провал, что стало показателем спада общего уровня чемпионата.
Если говорить о претендентах на призовую тройку, то это "Астана", "Актобе" и "Ордабасы". "Кайрат" и "Тобол" выглядят крепкими командами, но без необходимых ресурсов для борьбы за топ-3. Хотя это только предположения. По ходу чемпионата все может измениться", - отметил Есмагамбетов.
Первый тур премьер-лиги-2023 состоится в эти выходные - 4 и 5 марта. Подробно с календарем игр можно ознакомиться по этой ссылке.