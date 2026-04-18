На российском сайте Soccer365.ru был опубликован прогноз на центральный матч шестого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Елимаем" и "Астаной". Автор считает, что семейчане добьются успеха на "Астана Арене", сообщают Vesti.kz.

Так, на сайте спрогнозировали успех "Елимая" со счётом 2:0. И это несмотря на то, что фактически команда Андрея Карповича будет проводить домашнюю игру на поле соперника.

"Елимай" стартовал в КПЛ с двух ничьих с дебютантом лиги "Алтаем" (1:1) и "Окжетпесом" (1:1). Однако семейцы набрали ход и одержали три победы кряду, разобравшись с "Актобе" (4:1), "Тоболом" (1:0) и "Жетысу" (1:0). Особенно впечатляет игра "Елимая" в концовках матчей: в последних трёх встречах после 75-й минуты наколотил пять мячей, три из которых стали победными. В пяти турах "Елимай" забил восемь голов (вторе место в КПЛ), нанося в среднем за матч 14,2 удара (третье место в КПЛ). При этом семейцы и по оборонительным показателям в топе. "Астана" зимой из-за финансовых проблем лишилась ряда лидеров. Сильнее всего ударил по команде отъезд Назми Грипши и Джеффри Чинеду, каждый из которых в прошлом сезоне наколотил по 10+ голов. В текущем сезоне ни один игрок не забил более одного мяча. В трёх стартовых турах "Астана" набрала семь очков, но затем влетела "Кайрату" со счётом 0:4 и сыграла вничью с "Ордабасы" (1:1). В последних семи выездных матчах КПЛ "Астана" одержала всего две победы, потерпев три поражения. Предположим, что "Елимай" выиграет - 2:0", - пишет сайт.



Отметим, что после пяти туров "Елимай" идёт в группе лидеров с 11 очками в активе", а "Астана" занимает шестую позицию с восемью баллами.

