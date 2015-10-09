Назван сильнейший казахстанский защитник. Это не Алип

Полузащитник женской сборной Казахстана по футболу Карина Жумабайкызы высказалась о лучших казахстанских защитниках на данный момент, передают Vesti.kz.
Жумабайкызы отметила игроков из "Астаны" и "Актобе"
"Лучший защитник Казахстана? Думаю, что это Марат Быстров, по крайней мере если говорить про крайнего защитника. Из центральных – Алибек Касым, все очень аккуратно, жестко, но в пределах правил, плюс уверенно", - цитирует Карину Sport+.
Касым в нынешнем сезоне является капитаном "Актобе". В КПЛ-2025 он принял участие во всех четырех матчах.
Быстров выступающий за "Астану" является игроком резерва столичного клуба. На данный момент он не провел ни одного матча в новом сезоне.
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