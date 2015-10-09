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КПЛ
Вчера 10:20
 

Назван сильнейший казахстанский защитник. Это не Алип

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Назван сильнейший казахстанский защитник. Это не Алип ©КФФ

Полузащитник женской сборной Казахстана по футболу Карина Жумабайкызы высказалась о лучших казахстанских защитниках на данный момент, передают Vesti.kz

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Полузащитник женской сборной Казахстана по футболу Карина Жумабайкызы высказалась о лучших казахстанских защитниках на данный момент, передают Vesti.kz

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Жумабайкызы отметила игроков из "Астаны" и "Актобе"

"Лучший защитник Казахстана? Думаю, что это Марат Быстров, по крайней мере если говорить про крайнего защитника. Из центральных – Алибек Касым, все очень аккуратно, жестко, но в пределах правил, плюс уверенно", - цитирует Карину Sport+. 

Касым в нынешнем сезоне является капитаном "Актобе". В КПЛ-2025 он принял участие во всех четырех матчах. 

Быстров выступающий за "Астану" является игроком резерва столичного клуба. На данный момент он не провел ни одного матча в новом сезоне.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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Чемпионат Казахстана 2025. Женщины   •   Казахстан, Улытауская обл., Жезказган   •   Тур 1, женщины
14 апреля 14:00   •   не начат
Улытау
Улытау
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