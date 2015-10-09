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Казахстан(футбол)
Вчера 12:45
 

Специалист из Европы получит должность в КФФ

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Специалист из Европы получит должность в КФФ ©КФФ

Молдавский функционер и тренер Геннадий Скуртул будет назначен техническим директором Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Молдавский функционер и тренер Геннадий Скуртул будет назначен техническим директором Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее 53-летний Скуртул уже занимал эту должность в КФФ, а также работал в качестве консультанта Технического центра.

В его фронт работы войдут детско-юношеский и массовый футбол, а также сборные команды.

В Молдове Скуртул трудился техническим директором федерации этой страны. С 2012 года он работает в УЕФА, занимая должности технического инструктора, члена комиссии УЕФА по тренерскому образованию и консультанта по массовому футболу. Имеет тренерскую категорию PRO УЕФА.

В качестве футболиста Геннадий Скуртул играл в молдавских клубах - "Нистру", "Зимбру", "Тигине" и в юношеской сборной страны.

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