Назван главный минус отмены лимита на легионеров в Казахстане

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 17:16 Комментарии 1
©ФК "Тобол"

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz решение об отмене лимита на легионеров. В ходе беседы он объяснил, почему это нанесет больше вреда местным игрокам.

По решению президента КФФ Адилета Барменкулова теперь клубам будет разрешено выпускать сразу 11 легионеров в составах на матч. До этого разрешалось семь иностранных игроков на поле. В то же время в заявках команд из 25 человек должны присутствовать 13 воспитанников казахстанского футбола.

"Я не думаю, что это принесет пользу. Если убирать лимит легионеров, то нужно устанавливать потолок зарплат. Иначе, пострадают казахстанские футболисты. В данный момент мы самый денежный чемпионат СНГ, после России. Клубы готовы платить хорошие деньги, а значит на нас обратят взоры и европейцы с латиноамериканцами, и футболисты из СНГ. Это создаст сложности для казахстанцев. Им сложно будет выигрывать конкуренцию с более мастеровитыми игроками. Особенно тяжело придется молодым футболистам. И так, у нас большие проблемы с юношеской и молодежными командами. Также это создаст условия для откатов и хищения бюджетных денег. Для начала нам надо разобраться с проблемами детско-юношеского футбола, инфраструктуры и так далее. Я думаю, что есть много вопросов.

Надеюсь, что хотя бы качественные футболисты приедут, а не сбитые летчики. И они будут отрабатывать большие контракты, которые им предложат", - отметил Есмагамбетов.

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Метки:
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