Нападающий "Актобе" Идрис Умаев не поедет на учебно-тренировочные сборы с командой в Турцию, передают Vesti.kz.

Российский форвард Идрис Умаев покинет "Актобе". Известны подробности

Телеграм-канал "Капитан Инсайд" раскрыл причины отказа клуба от футболиста.

"Идрис не поедет на сбор с "Актобе", по всей видимости не убедил тренерский штаб. Единственным жирным минусом у игрока является излишняя худощавость, и шансы на закрепление в составе должны быть только при условии, что весь отпуск Умаев проведет с тренером в качалке, но он этого не сделал, судя по фото-отчетам в соцсетях.

В свое время именно что-то подобное произошло с Абатом Айымбетовым, когда бомбардир превратился из мелкого пацанчика, во взрослый, мышечный механизм. Перестал улетать в сторону от игры "бедро в бедро", не потерял в скорости, демонстрировал массивный торс, когда снимал футболку.

Когда снимает футболку Умаев, видна причина, почему иногда Идрис не может устоять на ногах, с языком на плече заканчивает матчи, а коротковременная неуклюжесть во время дриблинга говорит о несбалансированном теле.

Задатки у Идриса неплохие, нужно матереть", - пишет источник.