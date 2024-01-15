На "Тобол" пожаловались в ФИФА и УЕФА

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Сегодня 08:16 Комментарии 1
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Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис заявил, что отправил письма в ФИФА и УЕФА на фоне своей отставки с поста генерального директора казахстанского "Тобола", передают Vesti.kz.

Ранее Канчельскис назвал совладельца костанайского клуба мошенником.

"Я подал письма в ФИФА и УЕФА на всех, кто устроил бардак в "Тоболе", еще в том году. Не буду говорить, на кого лично, но процесс уже запущен.

Письма в ФИФА, конечно, долгоиграющая история - но пройдет время, и будет принято решение. Тогда все обо всем и узнают", - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, костанайцы финишировали на восьмом месте в национальном чемпионате, но завоевали Кубок страны и вышли в Лигу Европы.

Сообщалось, что Канчельскис, после ухода из "Тобола", возглавил "Мурас Юнайтед" из Кыргызстана.

Прежде он тренировал наманганский "Навбахор", российские "Солярис", "Уфу", "Торпедо-ЗИЛ". Был генеральным директором "Носты".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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