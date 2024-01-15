Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис заявил, что отправил письма в ФИФА и УЕФА на фоне своей отставки с поста генерального директора казахстанского "Тобола", передают Vesti.kz.

Ранее Канчельскис назвал совладельца костанайского клуба мошенником.

"Я подал письма в ФИФА и УЕФА на всех, кто устроил бардак в "Тоболе", еще в том году. Не буду говорить, на кого лично, но процесс уже запущен. Письма в ФИФА, конечно, долгоиграющая история - но пройдет время, и будет принято решение. Тогда все обо всем и узнают", - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, костанайцы финишировали на восьмом месте в национальном чемпионате, но завоевали Кубок страны и вышли в Лигу Европы.

Сообщалось, что Канчельскис, после ухода из "Тобола", возглавил "Мурас Юнайтед" из Кыргызстана.

Прежде он тренировал наманганский "Навбахор", российские "Солярис", "Уфу", "Торпедо-ЗИЛ". Был генеральным директором "Носты".