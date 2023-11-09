"Кызыл-Жар" хочет усилиться двумя футболистами из столичной "Астаны", сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, петропавловский клуб нацелен на подписание защитника Талгата Кусяпова и полузащитника Душана Йованчича.

24-летний Кусяпов минувший сезон провел в аренде в "Каспии", сыграв за актауский клуб 24 матча в чемпионате и забив один гол.

33-летний Йованчич провел 17 матчей за столичный клуб в чемпионате и отметился одной результативной передачей.

"Астана" завершила сезон на втором месте, "Кызыл-Жар" - на пятом, а "Каспий" - предпоследнем, 13-м и вылетел в первую лигу.