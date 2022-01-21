Главный тренер "Актобе" Владимир Муханов в интервью клубной пресс-службе прокомментировал итоги контрольного матча против украинского "Полесья", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Красно-белые" в первом поединке в 2022 году уступили со счетом 1:2. Единственный гол в составе "Актобе" забил новичок Арман Кенесов.

"Хороший спарринг. "Полесье" борется за выход в высшую лигу Украины. Тренирует команду Юрий Калитвинцев - человек, известный в наших кругах как достаточно умный тренер. Ну и команда неплохая.

Честно говоря, я доволен спаррингом. Мы после двух с половиной месяцев перерыва всего неделю как занимаемся, и как выглядели ребята, мне понравилось. Сыграли первый тайм практически основным составом. Игра была равной - как мы могли забить, так и соперник имел шанс, но 0:0.

А во втором тайме, конечно, много молодежи было у нас, а у соперника пополам игроки основы и новички. Мы допустили несколько ошибок в начале. Пока включались, может, несколько задрожали. Тем не менее взяли себя в руки и играли неплохо. Я считаю, что первый спарринг даст нам хороший заряд на последующую работу.

Никого не буду выделять - это не в моих правилах. Мы внимательно смотрим каждую тренировку, контрольный матч. Анализируем, сможет ли тот или ной игрок усилить нашу команду", - заявил Муханов.

23 января "Актобе" планирует провести еще одну контрольную игру против другого украинского клуба "Заря".