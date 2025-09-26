"Астана" ведет борьбу за чемпионский титул, но после завершения сезона столичный клуб может существенно изменить состав. Корреспондент Vesti.kz рассказывает у кого в команде Григория Бабаяна в конце года завершаются контракты.

Очевидно, что даже в связи с истечением контракта, с большей частью казахстанских игроков "Астана" способна легко договориться о продлении. Например, сейчас среди таковых защитники Марат Быстров и Александр Марочкин. Да, у того же Быстрова катастрофически мало практики, но в то же время, статусно он в большом клубе, комфортном городе и это может являться факторами за пролонгацию. При этом, ранее мы уже отмечали, что у "Астаны" есть интерес к лидеру "Актобе" Алибеку Касыму, который может заменить как раз Быстрова или Марочкина.

А вот по легионерам ситуация сложнее. Среди тех же защитников сразу несколько человек скоро могут стать свободными агентами. Среди них: защитник сборной Литвы Кипрас Кажукуловас, македонец Алекса Аманович и правый латераль Карло Бартолец.

Каждый из них важный элемент в обороне "Астаны". У Кажуколоваса травма, он недавно перенес операцию. Прошлой зимой к Кипрасу был серьезный интерес из Европы, сейчас, именно повреждение может сыграть в пользу "Астаны" и позволить клубу сохранить игрока. С Амановичем и Бартолецем продлить контракты тоже есть возможность, им комфортно в столице и с игровой точки зрения они представляются одними из лучших на своих позициях в лиге.

В полузащите контракт на следующий год не имеет лишь Макс Эбонг. С одной стороны, это уже адаптированный игрок, с понятными качествами, функционалом. С другой, есть ощущение, что "Астане" стоит поискать альтернативы, ведь белорусский хавбек уже давно не прогрессирует.

Наконец, главный и в последние годы постоянный вопрос - что будет с Марином Томасовым. Хорвата отправляют на пенсию буквально каждый сезон примерно с 2020 года, а он до сих пор в строю, более того, он стабильно влияет на результат. В этом сезоне у Марина вновь гроссмейстерская статистика - 11 голов, 11 ассистов в 22 матчах КПЛ. И как после этого говорить о том, что Томасов не нужен? В свои 38 лет он выглядит лучше многих легионеров лиги и похоже это не последний сезон хорвата в "Астане".