Уперся в потолок и перейдет в "Астану"? Почему Касыму нужно уходить из "Актобе"

За несколько лет Алибек Касым трансформировался из подающего надежды защитника в абсолютного лидера "Актобе" и важнейшего игрока клуба. Но, по мнению корреспондента Vesti.kz, для игрока настало время сделать следующий шаг в карьере.

Для Касыма это уже четвертый сезон в "Актобе" и пока он едва ли не самый неудачный для него, как в личностном плане, так и в командном. "Красно-белые" крайне нестабильны, их вектор развития совсем непонятен и пока нет понимания, какой потенциал у команды на будущее.

Да, Алибек пропустил часть сезона из-за травмы и это тоже больно ударило по "Актобе", но для него этот сезон скорее период стагнации. В предыдущие три года Касым постепенно прибавлял, набирал статус и выглядел одним из самых интересных центрбеков в лиге.

Сейчас Алибеку 27 лет и есть ощущение, что в "Актобе" он достиг максимума. Трофей взял, статус капитана получил, в сборной закрепился. Но что дальше? Способен ли "Актобе" в ближайшие годы по-настоящему вклиниться в борьбу за чемпионство с "Кайратом" и "Астаной"? Есть сомнения. Сумеет ли "Актобе" наконец добраться до основной стадии еврокубков? Сомнений еще больше.

В такой ситуации игроку необходимы новые вызовы. Возвращение в "Кайрат", воспитавший его, едва ли возможно, учитывая отношения с болельщиками "желто-черных" и селекционный вектор алматинцев, которые скорее введут нового игрока из академии, нежели будут тратить средства на однозначно дорогостоящего игрока сборной.

А вот для "Астаны" подобный шаг возможен. В первую очередь потому что Касыма высоко котирует главный тренер столичной команды Григорий Бабаян. По информации источника, знакомого с ситуацией, тренеру импонируют не только игровые, но и ментальные качества защитника, способного быть лидером коллектива.

Да, у "Астаны" есть вполне качественный набор центрбеков, но, например, по казахстанским игрокам наблюдается дефицит. Те же Марат Быстров и Александр Марочкин уже не молоды, не исключено, что одного из них мог бы заменить как раз Касым.

Пока это лишь предположения, но определенно игровой уровень Касыма важен и для сборной Казахстана. В "Актобе" есть стабильность, есть статус, но сейчас Касым в пиковом возрасте и есть возможность попробовать взойти на другую ступень. Кстати, это может быть и переезд в зарубежный чемпионат, но здесь история сложнее, она требуют усилий не только от игрока, но и от агентов.

Фото: КФФ©