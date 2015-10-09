Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Уперся в потолок и перейдет в "Астану"? Почему Касыму нужно уходить из "Актобе"

Алибек Касым. Фото: ФК "Актобе"©

За несколько лет Алибек Касым трансформировался из подающего надежды защитника в абсолютного лидера "Актобе" и важнейшего игрока клуба. Но, по мнению корреспондента Vesti.kz, для игрока настало время сделать следующий шаг в карьере. 

За несколько лет Алибек Касым трансформировался из подающего надежды защитника в абсолютного лидера "Актобе" и важнейшего игрока клуба. Но, по мнению корреспондента Vesti.kz, для игрока настало время сделать следующий шаг в карьере. 

Для Касыма это уже четвертый сезон в "Актобе" и пока он едва ли не самый неудачный для него, как в личностном плане, так и в командном. "Красно-белые" крайне нестабильны, их вектор развития совсем непонятен и пока нет понимания, какой потенциал у команды на будущее. 

Да, Алибек пропустил часть сезона из-за травмы и это тоже больно ударило по "Актобе", но для него этот сезон скорее период стагнации. В предыдущие три года Касым постепенно прибавлял, набирал статус и выглядел одним из самых интересных центрбеков в лиге. 


Сейчас Алибеку 27 лет и есть ощущение, что в "Актобе" он достиг максимума. Трофей взял, статус капитана получил, в сборной закрепился. Но что дальше? Способен ли "Актобе" в ближайшие годы по-настоящему вклиниться в борьбу за чемпионство с "Кайратом" и "Астаной"? Есть сомнения. Сумеет ли "Актобе" наконец добраться до основной стадии еврокубков? Сомнений еще больше. 

В такой ситуации игроку необходимы новые вызовы. Возвращение в "Кайрат", воспитавший его, едва ли возможно, учитывая отношения с болельщиками "желто-черных" и селекционный вектор алматинцев, которые скорее введут нового игрока из академии, нежели будут тратить средства на однозначно дорогостоящего игрока сборной. 

А вот для "Астаны" подобный шаг возможен. В первую очередь потому что Касыма высоко котирует главный тренер столичной команды Григорий Бабаян. По информации источника, знакомого с ситуацией, тренеру импонируют не только игровые, но и ментальные качества защитника, способного быть лидером коллектива. 

Григорий Бабаян высоко оценивает игровые и лидерские качества Касыма

Да, у "Астаны" есть вполне качественный набор центрбеков, но, например, по казахстанским игрокам наблюдается дефицит. Те же Марат Быстров и Александр Марочкин уже не молоды, не исключено, что одного из них мог бы заменить как раз Касым. 

Пока это лишь предположения, но определенно игровой уровень Касыма важен и для сборной Казахстана. В "Актобе" есть стабильность, есть статус, но сейчас Касым в пиковом возрасте и есть возможность попробовать взойти на другую ступень. Кстати, это может быть и переезд в зарубежный чемпионат, но здесь история сложнее, она требуют усилий не только от игрока, но и от агентов. 

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 23 14 5 4 40-22 47
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Ордабасы 23 8 7 8 27-23 31
8 Женис 23 7 10 6 28-24 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Улытау 23 5 6 12 16-33 21
11 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

