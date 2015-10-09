Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Мировой футбол
Сегодня 09:46
 

Легендарный одноклубник Месси объявил о завершении карьеры

  Комментарии

Легендарный одноклубник Месси объявил о завершении карьеры ©x.com/InterMiamiCF

Серхио Бускетс официально объявил о завершении игровой карьеры. Полузащитник "Интер Майами" поделился эмоциональным постом в соцсетях, поблагодарив болельщиков и клубы, с которыми был связан всю жизнь, сообщают Vesti.kz.

37-летний футболист ещё имеет контракт с "цаплями" до конца текущего сезона МЛС, однако решил поставить точку в своей богатой событиями карьере.

"Спасибо всем и футболу за всё. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории. От всего сердца благодарю каждого и футбол за всё. Вы навсегда останетесь частью этой красивой истории. Спасибо всем и футболу за всё. Вы всегда будете частью этой красивой истории", - написал он.


Бускетс - воспитанник "Барселоны", где провёл почти всю профессиональную жизнь. В составе "блауграны" он собрал внушительную коллекцию трофеев: девять титулов Ла Лиги, семь Кубков и столько же Суперкубков Испании, три победы в Лиге чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.

На международной арене Бускетс также оставил яркий след: он стал чемпионом мира с Испанией в 2010 году и чемпионом Европы в 2012-м.

Отметим, что Бускетс является одноклубником легендарного аргентинца Лионеля Месси, с котором, они играли также за "Барселону".

