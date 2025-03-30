"Меня не услышали". Шомко сделал заявление о вызове в сборную Казахстана

Защитник "Астаны" Дмитрий Шомко в беседе с корреспондентом Vesti.kz подвел итоги домашней игры с "Жетысу" (3:0). Команды встретились в рамках третьего тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

В интервью нашему изданию 35-летний футболист рассказал о прошедшей игре, возвращении в клуб спустя несколько лет и возможном вызове в национальную сборную Казахстана.

- Хороший соперник. В первом тайме где-то в каких-то моментах торопились. Не знаю, с чем это связано. Но, в принципе, от своей игры не отходили. Три гола забили и еще могли. Как сложилось, так сложилось. Движемся дальше, будем работать и готовиться к следующей игре.

- Те люди, которые были, на своих местах так и работают. Колоссальных изменений нет, как был топ-уровень, так и остался. То, что я ушел - были свои нюансы, не продлили контракт и появился вариант с волгоградским "Ротором", куда я с удовольствием поехал. А дальше что было - то было. Спасибо тем клубам, где я был, и "Актобе", и "Елимаю". В принципе, все было хорошо там. Зимой поступило предложение от "Астаны", и я уже не мог отказаться. Это было бы глупо. Попытался, приехал, потихоньку доказываем.

- Я никогда не отказывался от сборной и не собираюсь отказываться. Если поступит такое предложение, то, конечно же, с радостью поеду и чем могу, тем сборной и помогу. У меня никогда не было мыслей не ехать в сборную по каким-то причинам. Если только травма. В принципе, я всегда готов к вызову, и при Магомеде Адиеве я даже говорил, что готов приезжать в сборную. Но меня, наверное, не услышали. Однако как получилось - так получилось. У меня нет на кого-то обид. Даже если сейчас не вызовут, то я ни капельки не расстроюсь, буду только ребят поддерживать наших, не только тех, кто находится в "Астане", но и всех остальных, ведь это сборная, самая вершина для футболиста.

- Если бы не было голода, то я вряд ли играл бы сейчас. Пока тренерский штаб доверяет - грех этим не воспользоваться, надо играть и показывать свой уровень. В принципе, я хорошо тренировался, в том числе на сборах в Дубае. Время покажет.

- Вы вернулись в команду спустя четыре года. Многое ли поменялось в клубе изнутри?- За свою карьеру вы многого добились, в том числе с "Астаной". Есть ли у вас тот же голод, тот же заряд, та же энергия?

Напомним, что в матче третьего тура КПЛ "Астана" добилась разгромной победы над "Жетысу" ‐ 3:0. Хет-триком отметился Марин Томасов.

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