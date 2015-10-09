Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 16:47
 

Матч КПЛ-2025 перенесли в другой город. Известна новая дата

  Комментарии (2)

Поделиться
Матч КПЛ-2025 перенесли в другой город. Известна новая дата ©ФК "Женис"

Матч 16-го тура КПЛ-2025 между "Женисом" и "Жетысу" будет перенесен, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба

Поделиться
2

Матч 16-го тура КПЛ-2025 между "Женисом" и "Жетысу" будет перенесен, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба

"Футбольный клуб "Женис" сообщает о переносе даты и места проведения матча 16-го тура Казахстанской Премьер-лиги против "Жетысу".

Матч состоится 13-го июля в городе Павлодар на стадионе "Центральный". Начало матча в 18:00, вход свободный", - пишет пресс-служба астанчан.

Матч перенесен в связи с проведением на стадионе "Астана Арена" музыкального мероприятия. Ранее матч между командами должен был состоятся 12-го июля в 18:00 в городе Астана.

В турнирной таблице "Женис" с 17-ю баллами занимает восьмое место. У "Жетысу" 13 очков и десятая строчка.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 16 11 4 1 34-15 37
2 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
3 Актобе 16 10 2 4 26-12 32
4 Тобол 14 9 4 1 27-12 31
5 Елимай 15 7 3 5 20-15 24
6 Окжетпес 15 7 3 5 23-22 24
7 Ордабасы 14 5 5 4 14-12 20
8 Женис 15 3 8 4 15-14 17
9 Кызылжар 15 3 7 5 17-20 16
10 Жетысу 15 2 7 6 12-22 13
11 Кайсар 16 2 7 7 16-29 13
12 Улытау 15 3 3 9 9-22 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 17 1 2 14 9-37 5

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Словения, Любляна   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 22:00   •   не начат
Олимпия Л
Олимпия Л
(Любляна)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Олимпия Л
Ничья
Кайрат
Проголосовало 110 человек

Реклама

Живи спортом!