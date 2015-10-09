Матч КПЛ-2025 перенесли в другой город. Известна новая дата

Матч 16-го тура КПЛ-2025 между "Женисом" и "Жетысу" будет перенесен, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

"Футбольный клуб "Женис" сообщает о переносе даты и места проведения матча 16-го тура Казахстанской Премьер-лиги против "Жетысу". Матч состоится 13-го июля в городе Павлодар на стадионе "Центральный". Начало матча в 18:00, вход свободный", - пишет пресс-служба астанчан.

Матч перенесен в связи с проведением на стадионе "Астана Арена" музыкального мероприятия. Ранее матч между командами должен был состоятся 12-го июля в 18:00 в городе Астана.

В турнирной таблице "Женис" с 17-ю баллами занимает восьмое место. У "Жетысу" 13 очков и десятая строчка.