Кызылординский "Кайсар" и талдыкорганский "Жетысу" разошлись миром в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Матч прошел в Кызылорде и завершился со счетом 2:2. На гол Дидара Жалмукана на 57-й минуте гости ответили точными ударами Дмитрия Шмидта и Максима Ковеля на 67-й и 88-й минутах соответственно. Однако на 90+7-й минуте Темирлан Мурзагалиев спас кызылординцев от домашнего поражения.

В следующем туре, 14 июня, "Жетысу" примет "Кайрат", а на следующий день "Кайсар" сыграет дома с "Тоболом".



Напомним, что в других матчах 11-го тура "Елимай" уступил "Астане" (0:2), "Женис" и "Ордабасы" сыграли вничью (2:2), "Тобол" разгромил "Атырау" (5:0), "Актобе" проиграл "Кайрату" (1:2), "Окжетпес" обыграл "Кызылжар" (3:2), а "Улытау" одержал волевую победу над "Тураном" (2:1).