Сегодня, 27 октября, состоялся центральный матч 24-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором встретились "Астана" и "Актобе", передает Vesti.kz.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "Астаны". Голами отметились Усман Камара и Назми Грипши.

Эта победа позволила "Астане" набрать 40 очков и расположится на втором месте. Теперь столичный клуб отстает лишь на один балл от лидирующего "Кайрата", имея игру в запасе.

"Актобе" с 37-ю очками оказался на четвертой строчке.

Отметим, что после этого тура командам останется провести два заключительных уикенда (2-3 ноября и 10 числа).