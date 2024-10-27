Удаление и два гола случились в матче "Шахтера" - "Кызылжара"

В матче 24-го тура премьер-лиги чемпионата Казахстана карагандинский "Шахтер" дома сыграл с петропавловским "Кызылжаром", пишет Vesti.kz.

Игра прошла в Караганде и завершилась вничью - 1:1. У гостей забил Сенина Себай, а ответный мяч случился благодаря усилиями Айбара Абдулла.

Горняки большую часть матча сыграли в меньшинстве, после того, как прямую красную получил Лайонел Адамс.

Теперь у "Шахтера" стало десять очков, и он досрочно занял последнее место турнирной таблицы, а "Кызылжар" с 23 баллами занимает девятую строчку.

Лидирует в турнирной таблице "Кайрат" с 41 баллом в активе. "Ордабасы" идет вторым с 39-ю баллами. Замыкает тройку лидеров "Астана" с 37-я очками.