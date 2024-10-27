Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 16:34
 

Удаление и два гола случились в матче "Шахтера" - "Кызылжара"

  Комментарии

Поделиться
Удаление и два гола случились в матче "Шахтера" - "Кызылжара" ©ФК "Шахтер"

В матче 24-го тура премьер-лиги чемпионата Казахстана карагандинский "Шахтер" дома сыграл с петропавловским "Кызылжаром", пишет Vesti.kz.

Поделиться

В матче 24-го тура премьер-лиги чемпионата Казахстана карагандинский "Шахтер" дома сыграл с петропавловским "Кызылжаром", пишет Vesti.kz.

Игра прошла в Караганде и завершилась вничью - 1:1. У гостей забил Сенина Себай, а ответный мяч случился благодаря усилиями Айбара Абдулла.

Горняки большую часть матча сыграли в меньшинстве, после того, как прямую красную получил Лайонел Адамс.

Теперь у "Шахтера" стало десять очков, и он досрочно занял последнее место турнирной таблицы, а "Кызылжар" с 23 баллами занимает девятую строчку.

Лидирует в турнирной таблице "Кайрат" с 41 баллом в активе. "Ордабасы" идет вторым с 39-ю баллами. Замыкает тройку лидеров "Астана" с 37-я очками.

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
3 Астана 20 11 4 5 29-16 37
4 Актобе 21 10 7 4 34-23 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 21 7 7 7 23-23 28
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 21 5 4 12 15-35 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Шахтер ФК Кызыл-Жар СК КПЛ Футбол

Реклама

Живи спортом!