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Мамба пришел в "Кайрат" за 700 тысяч, хвастался скоростью, но не заиграл и ушел. Повторил путь первого немца в КПЛ

Но у Штрели еще есть шанс стать лучше.

Мамба пришел в "Кайрат" за 700 тысяч, хвастался скоростью, но не заиграл и ушел. Повторил путь первого немца в КПЛ
Фото: ФК "Кайрат"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Нападающий "Кайрата" Штрели Мамба так и не сумел закрепиться в составе алматинского клуба. По этой причине немецкий форвард покинул стан действующих чемпионов OLIMPBET-Чемпионата Казахстана спустя несколько месяцев, перебравшись в клуб второй Бундеслиги "Ганзу". Но это не единственный случай, когда скоростной нападающий из Германии на заиграл в КПЛ. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

В январе 2021 года стало известно о переходе 26-летнего Штрели в "Кайрат" из "Падерборна". Многочисленные источники сообщали, что сумма трансфера составила около 700 тысяч евро. От футболиста, отличительной особенностью которого должна была стать скорость (о ней он уже заявил фанатам новой команды), болельщики "Кайрата" особых успехов не дождались.

Мамба провел 11 матчей в премьер-лиге, забил гол и сделал ассист. Также на его счету две игры в рамках Суперкубка Казахстана, в которых он отличился один раз. Он не сумел стать игроком стартового состава и вселить в себя веру поклонников алматинской команды.

Единственный гол форварда в матче КПЛ:

Теперь футболист, который с момента перехода в "Кайрат" подешевел с 1,2 миллиона евро до 800 тысяч, продолжит карьеру на родине в "Ганзе". Туда он отправился на правах годичной аренды. Пару лет назад цвета этого клуба защищал уроженец Темиртау Вилли Евсеев, который в настоящее время играет за "Меппен" в третьей лиге Германии.

Мамба стал вторым гражданином Германии, поигравшим в Казахстане. И его судьба в КПЛ оказалась практически такой же, как у его предшественника. Здесь речь идет про немецкого вингера Савио Нсереко, который первую половину 2014 года провел в "Атырау".

Но у Нсереко было куда более многообещающее начало карьеры. Он играл за "Вест Хэм", числился в "Фиорентине". На его счету были матчи за сборные Германии до 19 и 20 лет. Более того, он является чемпионом Европы до 19 лет. В молодежке он играл вместе с Илкаем Гюндоганом, Томасом Мюллером и другими будущими звездами.

В 2011 году он попал в нелепую ситуацию, которую сам и выдумал. Игрок отдыхал в Таиланде, а затем решил инициировать собственное похищение. Он требовал выкуп у своих родных в размере 25 тысяч евро. Нсереко было стыдно признаться, что он уже потратил все деньги на развлечения в первые же дни отдыха.

В 24 года его карьера уже начала стремительно скатываться вниз. Он стал игроком "Атырау", в котором задержался лишь на полгода. За это время Савио провел десять матчей в КПЛ, забив лишь один гол, но при этом трижды ассистировал партнерам. Еще в одной игре Кубка Казахстана он отдал голевую передачу.

А вот его гол-красавец в ворота "Кайрата". Он стал единственным в казахстанской карьере спортсмена:

Особо не проявив бомбардирских качеств, универсальный нападающий покинул стан "нефтяников", после чего находился в статусе свободного агента больше полугода. С тех пор Нсереко играл в Болгарии, Литве и в низших лигах Германии. В начале 2016 года он приезжал на сборы "Шахтера".

В начале 2020 года он присоединился к клубу "Сендлинг" из четвертой региональной лиги Мюнхена (!!!). На тот момент ему только исполнилось 30 лет. Он стал игроком основной команды и тренером дублирующего состава. Вот так и сложилась карьера некогда перспективного немецкого вингера. 

Пути Штрели и Савио в КПЛ получились схожими, но есть определенные надежды, что Мамба, в отличие от Нсереко, еще найдет себя в футболе. Аренда в "Ганзу" для него - вполне приемлемый вариант. 

Напомним, что Мамба стал самым дорогим футболистом в составе нового клуба. "Ганза" имеет право выкупа игрока.

Фото: Zimbio©️

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Метки:
Футбол КПЛ-2021 Кайрат ФК Мамба Штрели Германия Бундеслига Суперкубок Казахстана Кубок РК по футболу Атырау ФК Шахтер ФК

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