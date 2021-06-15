Форвард "Кайрата" стал самым дорогим футболистом в немецком клубе

Новичок "Ганзы" - нападающий Штрели Мамба, права на которого принадлежат "Кайрату", стал самым дорогим футболистом немецкого клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в 800 тысяч евро. До прихода Мамбы самым дорогим игроком "Ганзы" был полузащитник Симон Рейн с ценником в 500 тысяч евро.

Мамба на правах аренды перешел в "Ганзу", срок соглашения рассчитан на один год с правом выкупа. Клуб выступает во второй Бундеслиге, куда недавно из "Кайрата" ушел главный тренер Алексей Шпилевский.

Напомним, в "Кайрат" Мамба перешел в январе, подписав контракт на два года. В этом сезоне КПЛ он сыграл 11 матчей и отличился одним забитым голом и одной голевой передачей.

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