"Обладаю скоростью и стремлением к голам". Штрели Мамба сделал заявление после ухода из "Кайрата"

Немецкий нападающий Штрели Мамба прокомментировал свой переход из алматинского "Кайрата" в "Ганзу", выступающую во второй немецкой Бундеслиге. Он намерен вместе с клубом заявить о себе в дивизионе.

"Моя первая профессиональная игра состоялась в 2018 году в третьем дивизионе против "Ганзы", и я до сих пор помню сильную поддержку со стороны фанатов "Ганзы", которые в то время находились в Котбусе, и, конечно же, отличную атмосферу во время ответного матча на "Остзештадион". Так что я надеюсь, что в новом сезоне будет как можно больше болельщиков, и что мы сможем вместе отпраздновать множество успехов. Обладая скоростью и стремлением к голам, я хотел бы внести свой вклад в то, чтобы могли заявить о себе во втором дивизионе", - цитирует Мамбу сайт "Ганзы".

Напомним, что об уходе футболиста из "Кайрата" стало известно из его социальных сетей. Он перешел в алматинский клуб перед стартом КПЛ-2021.

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