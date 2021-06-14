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Штрели Мамба покинул "Кайрат" и перешел в немецкий клуб

Он попрощался с алматинцами.

Штрели Мамба покинул "Кайрат" и перешел в немецкий клуб
Фото: instagram.com/strelymamba
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Немецкий форвард Штрели Мамба покинул алматинский "Кайрат", сообщают Vesti.kz. Он подписал контракт с ФК "Ганза" - клубом, который выступает во второй Бундеслиге.

Мамба прокомментировал свой уход в Instagram, назвав время, проведенное в Казахстане, особенным.

"Сегодня я могу объявить, что снова возвращаюсь в Германию - я взволнован предстоящим испытанием с ФК "Ганза" и не могу дождаться, чтобы выложиться изо всех сил. Мое время в Казахстане было для меня особенным, и я сделал шаг вперед. Я хочу поблагодарить "Кайрат" за предоставленную возможность", - написал Мамба.

Напомним, что нападающий подписал контракт с "Кайратом" перед стартом сезона КПЛ-2021. Оно было рассчитано на два года.

Ранее из алматинского клуба во вторую Бундеслигу ушел главный тренер Алексей Шпилевский.

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2021 Мамба Штрели Германия Футбольные трансферы Бундеслига

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