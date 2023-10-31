Магомед Адиев нашел себе новую работу вместо сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев может возглавить "Актобе", сообщают Vesti.kz. Это может произойти после окончания отборочного цикла к чемпионату Европы-2024.

По информации KazFootball.kz, Адиев посетил матч 26-го тура КПЛ между "Актобе" и "Жетысу" (2:2). После игры он встретился с руководителем управления спорта области для обсуждения возможного назначения на пост главного тренера "красно-белых".

Отмечается, что решение будет принято после заключительных матчей сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (20 ноября).

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После восьми туров Казахстан с 15 очками занимает третье место в группе. Лидируют Словения и Дания (по 19).

Что касается "Актобе", то клуб в минувшем сезоне финишировал третьим в КПЛ и добыл путевку в еврокубки.