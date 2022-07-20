Нападающий "Кайрата" Хосе Канте обратился к капитану алматинского клуба португальцу Рикарду Алвешу после ухода из команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я буду скучать по тебе, брат! Удачи тебе в новой главе карьеры! И всего наилучшего тебе и твоей семье!" - написал Канте в сторис на своей странице в Instagram.

Официально об уходе Алвеша "Кайрат" объявил 18 июля. Полузащитник перешел в иранский клуб "Трактор", главным тренером которого является бывший наставник алматинцев Курбан Бердыев.

По информации Transfermarkt, иранский клуб заплатил "Кайрату" 200 тысяч евро, что составляет около 98 миллионов тенге. При этом трансферная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.

Напомним, Алвеш выступал за "Кайрат" с лета 2021-го, а его контракт был рассчитан до конца 2022 года. За это время португалец принял участие в 36 играх, забил три гола и отдал 15 голевых передач. В составе "Кайрата" он сыграл в групповом этапе Лиги конференций, а также выиграл Кубок Казахстана 2021 года.

Что касается Канте, то он является лучшим бомбардиром "Кайрата" в КПЛ-2022. На его счету шесть голов в десяти матчах.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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