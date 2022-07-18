"Кайрат" объявил о трансфере капитана

"Кайрат" объявил о трансфере португальского полузащитника Рикарду Алвеша в иранский "Трактор", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В текущем сезоне португалец, отправившийся в новый клуб экс-наставника "Кайрата" Курбана Бердыева, был капитаном алматинцев.

Он выступал за "желто-черных" с 2021 года. За это время Алвеш принял участие в 36 играх, забил три гола и отдал 15 голевых передач. В составе "Кайрата" он сыграл в групповом этапе Лиги Конференций УЕФА, а также выиграл Кубок Казахстана 2021 года.

Добавим, что об уходе Бердыева с поста главного тренера "Кайрата" было объявлено в июне. Бердыев продолжит работу в иранском "Тракторе". Пока неизвестно, в какой должности будет представлен 69-летний специалист. Ему прочат кресло технического директора либо пост главного тренера.

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