"Кайрат" заработал почти 100 миллионов на трансфере капитана

Стали известны финансовые детали трансфера капитана алматинского "Кайрата" Рикарду Алвеша в иранский "Трактор", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Transfermarkt, иранский клуб заплатил "Кайрату" 200 тысяч евро, что составляет около 98 миллионов тенге. При этом трансферная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.

Напомним, Алвеш выступал за "Кайрат" с лета 2021-го, а его контракт был рассчитан до конца 2022 года. За это время португалец принял участие в 36 играх, забил три гола и отдал 15 голевых передач. В составе "Кайрата" он сыграл в групповом этапе Лиги конференций, а также выиграл Кубок Казахстана 2021 года.

Главным тренером "Трактора" является Курбан Бердыев, который до этого тренировал "Кайрат".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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